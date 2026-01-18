Temporal en Mar del Plata: fuertes ráfagas provocaron daños en la ciudad y la costa

Un temporal con lluvias y ráfagas intensas azotó Mar del Plata durante la tarde del sábado y dejó múltiples daños materiales en distintos puntos de la ciudad. En la zona de playas, el viento voló sombrillas y objetos, mientras que en barrios periféricos se registraron caídas de postes, árboles y techos. Hasta el momento no se reportaron heridos, aunque el fenómeno también se extendió a otras localidades de la Costa Atlántica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado tormentas de variada intensidad, acompañadas por actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podían superar los 70 km/h. En el barrio Belisario Roldán, postes de luz cayeron sobre calles y viviendas, y en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata se observaron árboles derribados.

En Pinamar, los turistas debieron abandonar rápidamente la playa para resguardarse de la lluvia. Ante este panorama, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües; además, aconsejó desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad en caso de ingreso de agua, así como cerrar y alejarse de puertas y ventanas.