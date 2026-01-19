Advierten que redes sociales se han convertido en un "cáliz envenenado"

El ex viceprimer ministro de Meta, Nick Clegg, advirtió que la interacción con contenido "automatizado" parece ser "mucho peor, particularmente para la salud mental de los jóvenes" en comparación con las interacciones con otros seres humanos. También criticó la "TikTokificación" de plataformas como Instagram , propiedad de Meta, donde observó que los usuarios estaban siendo "bombardeados" por videos cortos "sacados de los rincones más profundos y oscuros de Internet".

Los comentarios de Sir Nick se produjeron durante una sesión de pruebas de la Comisión Independiente sobre Comunidad y Cohesión, integrada por varios partidos y copresidida por el ex secretario del Interior conservador Sir Sajid Javid y el ex diputado laborista Jon Cruddas. Según una transcripción compartida con Press Association , declaró: "Si yo fuera un regulador o estuviera realmente en política (de hecho, siempre lo he pensado, incluso cuando trabajaba en Silicon Valley ), sería mucho más duro con las grandes empresas en cuanto a la transparencia que deben proporcionar en estos sistemas algorítmicos que, de lo contrario, se modifican y modifican".

Esta crítica marca un cambio notable en el tono del ex ejecutivo de medios, quien renunció como presidente de asuntos globales de Meta en enero del año pasado. Tan solo el mes anterior, había criticado lo que describió como una "complejidad regulatoria innecesaria" en la UE, que según él estaba obstaculizando sus planes de entrenar los modelos de inteligencia artificial de la empresa utilizando publicaciones públicas en las redes sociales.

Sir Nick dijo a la comisión: "La reciente llegada de la IA generativa está teniendo un efecto muy profundo y, en mi opinión, potencialmente muy negativo en lo que respecta a las redes sociales, porque significa que, en realidad, estas aplicaciones ya no son sociales en absoluto".