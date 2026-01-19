Comenzó la obra del cuarto carril en la Autopista La Plata–Buenos Aires

La Autopista La Plata–Buenos Aires avanza hacia una nueva etapa de modernización con el inicio de la construcción de su cuarto carril en el tramo que conecta Avellaneda con Berazategui. Se trata de una intervención estratégica que apunta a optimizar la conectividad regional y acompañar el crecimiento sostenido del tránsito.

El comienzo de los trabajos fue informado por el presidente de AUBASA, José Arteaga, y respaldado por el gobernador Axel Kicillof, quien destacó la importancia de la obra para el desarrollo de la capital bonaerense y su integración con el conurbano.

La intervención se extiende a lo largo de 20 kilómetros e incluye no solo la incorporación de un nuevo carril por sentido, sino también la repavimentación y la demarcación completa de los carriles existentes. El objetivo es mejorar las condiciones de seguridad y agilizar la circulación de los miles de usuarios que utilizan diariamente esta autovía clave.