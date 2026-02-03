Incendio intencional junto a un club infantil generó alarma en La Plata: el fuego avanzó hacia los vestuarios y una densa columna de humo se vio a kilómetros

Un incendio de gran magnitud sorprendió a vecinos y automovilistas de La Plata cuando una espesa columna de humo comenzó a elevarse desde un predio ubicado a pocos metros del hipermercado Nini, en las inmediaciones del Parque Alberti. El fuego se propagó rápidamente sobre un sector donde había neumáticos en desuso del antiguo circuito de motocross, generando una combustión intensa y una visibilidad reducida que se apreciaba incluso desde la autopista.

El siniestro encendió la preocupación porque las llamas avanzaban en dirección a un club de fútbol infantil que funciona en el lugar. Afortunadamente, el fuego fue contenido antes de alcanzar las instalaciones principales.

Uno de los primeros en advertir la situación fue un trabajador del predio cercano, que se acercó tras divisar el humo desde lejos. “Venía mirando de lejos, vengo de Buenos Aires, y veía el humo. Me acerqué por ese tema, pero por suerte está controlado”, relató.

El hombre explicó que la mayor parte del humo provenía de los neumáticos: “Ahora se van a terminar de quemar las gomas… básicamente lo que provocó el humo son las gomas del circuito”. Además, dejó planteada una fuerte sospecha: “Para mí fue intencional, no es la primera vez que pasa”.

Minutos después, quienes gestionan el club trabajaban contrarreloj para evitar daños mayores. Maximiliano, uno de los responsables, describió la tensión del momento: “Cuando llegamos ya había consumido la rueda, se estaba metiendo para el lado de los vestuarios y eso, y por suerte lo pudimos apagar”.

El impacto visual del incendio fue notorio en gran parte de la ciudad. “El humo se vio desde muchísimo de la ciudad, desde el Parque Alberti se veía una cortina terrible”, agregó. Él mismo había estado horas antes en el predio: “Yo temprano había estado acá cortando el pasto. Cuando salgo de mi casa vi el humo y supuse que estaba agarrando las cubiertas”.

Si bien no hubo heridos ni daños estructurales en el club, el sector del antiguo circuito quedó afectado. “El circuito quedó inutilizable”, señalaron, aunque aclararon que actualmente estaba en desuso y abandonado.

Las autoridades de seguridad se hicieron presentes para evaluar la situación y no se descarta que el hecho haya sido intencional, algo que ya ocurrió otras veces en la zona, según indicaron los vecinos.

El episodio generó preocupación por la cercanía con espacios deportivos infantiles y comercios de gran concurrencia, y reabre el debate sobre el estado de predios abandonados que pueden transformarse en focos de riesgo.