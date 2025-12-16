Caso Pablo Laurta: elevaron a juicio el doble femicidio

La Justicia de Córdoba elevó a juicio oral la causa que investiga el doble femicidio cometido por Pablo Laurta en perjuicio de su exmujer Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio.

Conforme a la información publicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, estableció que la investigación vaya a debate oral y público.

Laurta se encuentra detenido con prisión preventiva por los delitos de “homicidio agravado por el vínculo, alevosía, y por mediar violencia de género; amenazas, violación de domicilio y desobediencia de autoridad contra su expareja y su exsuegra”.

El hombre está alojado en el penal de Cruz del Eje, mientras en la provincia de Entre Ríos avanza la causa por el crimen del remisero Matías Sebastián Palacio, a quien Laurta habría asesinado en la ciudad de Concordia.

La víctima, de 49 años, estaba desaparecida desde el 7 de octubre y el hallazgo de sus restos se concretó el 30 del mismo mes, tras una llamada anónima que alertó a la Policía, cuyos efectivos centralizaron la búsqueda hacia la ruta 15.

En tanto, y luego de varias semanas, los peritos lograron determinar que esos restos pertenecían a Palacio, gracias a un estudio dentario y otro de ADN.

Reconstrucción

Por otra parte, y de acuerdo a la reconstrucción de los hechos a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la noche del 7 de octubre, Palacio se encontró con Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia, donde le pagó un millón y medio de pesos por un traslado hasta la ciudad de Córdoba.

Según los investigadores, los dos hombres ya se conocían de antemano, e incluso trascendió que el asesino había contratado los servicios de Palacio en otras ocasiones.

Luego, habría asesinado al remisero y escondió parte del cuerpo en la localidad entrerriana de Estación Yeruá para luego continuar solo hacia Córdoba, al mando de un Toyota Corolla que era de la víctima.

Finalmente, en la capital cordobesa, Laurta perpetró los crímenes de Luna y Mariel, quemó el vehículo en la zona de Altas Cumbres, aunque varios días después fue arrestado en un hotel de Gualeguaychú, en Entre Ríos.