Cuentos, voces y territorio: una propuesta cultural para recorrer la Provincia

Con el fin de promover el acceso a la cultura y la lectura en todo el territorio bonaerense nace Cuentos de Provincia, una colección de libros y relatos sonoros que recupera mitos e historias fantásticas situadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, pensadas para ser leídas y escuchadas.

Cuentos de Provincia consta de una producción sonora realizada en conjunto por el Instituto Cultural de la Provincia y el Ministerio de Comunicación, que lleva estas historias al formato audiocuento.

Junto a los relatos sonoros, la colección incluye una serie de libros que se distribuirán en las diversas actividades culturales de la Provincia durante el verano. Se trata de cuentos ambientados en ciudades, pueblos, ríos, rutas y paisajes bonaerenses, donde el territorio no funciona solo como escenario, sino como protagonista.

Teniendo en cuenta la extensión y diversidad del territorio bonaerense, se hizo una convocatoria a los municipios para que enviaran una narración fantástica que fuera reconocida por su comunidad. Una vez recibidas todas las propuestas se realizó una curaduría para seleccionar a las diez historias más representativas de cada región de la Provincia.

Luego, fueron convocados diez escritores reconocidos para que cada uno de ellos realice una versión particular para el podcast. Una vez recibidos fueron grabados en los estudios de radio por Ajeandro Apo y Maribel García.

Los relatos fueron versionados por Sergio Olguín (Coronel Rosales), Raquel Robles (Chivilcoy), Leila Sucari (Carlos Keen, Luján), Luciano Lamberti (Saladillo), Pablo Ramos (Avellaneda), Tomás Downey (Pergamino), Betina González (Mar del Plata), Jorge Consiglio (La Plata), Alejandra Kamiya (Necochea) y Fernanda García (Carmen de Areco). En conjunto, los cuentos recuperan la memoria popular y las historias transmitidas de generación en generación, dando forma a un mapa literario que recorre la provincia de Buenos Aires desde múltiples registros, tonos y miradas.