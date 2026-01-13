Un muerto y 35 heridos por una ola gigante en Santa Clara del Mar

Un fenómeno meteorológico conocido como virazón fue el responsable de una ola gigante que sorprendió a turistas y vecinos en Santa Clara del Mar, que provocó escenas de pánico en la playa y que dejó un saldo trágico: un joven muerto y 34 personas heridas, según confirmaron fuentes oficiales.

El episodio ocurrió por la tarde en Santa Clara del Mar, localidad de 5 mil habitantes que está ubicada apenas a 20 kilómetros de Mar del Plata.

El violento ingreso del mar a la costa sorprendió a quienes se encontraban en la playa y zonas costeras. Según el relato de los testigos, el agua del mar creció de golpe y las olas ocasionaron que varias personas fueran arrastradas y otras resultaran golpeadas contra el piso o diversas estructuras.

La víctima fatal se encontraba nadando en una zona rocosa y fue arrojada contra las piedras por la violencia de las olas gigantes.

Según testigos, el joven llegó a ser asistido por guardavidas quienes le practicaron ejercicios de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 30 minutos, pero no lograron salvarle la vida.

“Hay una persona, un joven, un varón fallecido, aparentemente fue pujado por el agua y golpeó contra unas rocas”, declaró Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires.

La abrupta crecida sorprendió también a los bañistas de las playas marplatenses que disfrutaban de la orilla en diversos balnearios de la ciudad y la región.

De acuerdo a reportes de sitios de noticias locales, estuvieron afectadas las zonas del Torreón del Monje y Punta Mogotes. Algo similar ocurrió en La Caleta y localidades de Mar Chiquita.

La virazón es un fenómeno que se produce cuando el viento cambia de manera brusca, lo que genera un empuje repentino del agua hacia la costa y una suba rápida del nivel del mar.