Apartan a un residente del Hospital San Martín tras la difusión de mensajes de odio en redes

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires suspendió a un médico residente del Hospital San Martín de La Plata luego de que se viralizaran publicaciones antisemitas realizadas en redes sociales. La medida fue confirmada por el titular de la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak, quien además informó el inicio de un sumario administrativo para determinar responsabilidades.

La situación tomó estado público a partir de un relevamiento del analista internacional Daniel Lerer, quien detectó y difundió los mensajes antes de que el profesional, identificado como Miqueas Martínez Secchi, eliminara su cuenta. Entre las expresiones registradas se incluían frases de extrema violencia dirigidas contra la comunidad judía.

Tras la difusión del contenido, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 6 de Comodoro Py, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti. En la presentación, el letrado solicitó además la inhabilitación del médico y alertó sobre el riesgo que implicaría su desempeño profesional frente a pacientes pertenecientes a la comunidad judía.

Según el escrito judicial, las expresiones atribuidas al residente constituirían una incitación directa al homicidio, motivo por el cual —sostiene la denuncia— no pueden ser amparadas bajo el derecho a la libertad de expresión. Mientras avanza la investigación judicial, el profesional permanece apartado de sus funciones en el hospital platense.