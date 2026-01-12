Ya son casi 12 mil hectáreas las afectadas por el fuego en Chubut

El gobierno provincial de Chubut informó en la jornada pasada que los incendios ocurridos en el territorio ya afectaron a casi 12 mil hectáreas. Por lo pronto, los focos siguen activos y un total de 80 brigadistas trabajan de manera incansable para contener las llamas. El avance del fuego amenaza áreas residenciales e infraestructura crítica, mientras la causa permanece aún bajo investigación.

Sin embargo, la llegada de algunas lluvias durante el fin de semana en el área, principalmente en Epuyén y en El Hoyo, trajeron algo de alivio y esperanza, aunque lógicamente los trabajos siguen de manera constante. La caída de agua permitió reducir la temperatura del suelo y humedecer la vegetación, facilitando el trabajo en los focos que permanecen activos, abriendo una oportunidad para reforzar las líneas de contención. De igual manera, todo indica que la lluvia podría recién regresar el miércoles.