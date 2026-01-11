Descubrieron una pista inesperada sobre el origen de la Luna

Durante más de medio siglo, una pequeña roca lunar permaneció sellada en una cápsula especial de la NASA, a la espera de que la ciencia alcanzara la tecnología necesaria para estudiarla.

Hoy, ese fragmento traído por la misión Apolo 17 en 1972 acaba de revelar un secreto que podría poner en jaque las teorías más aceptadas sobre el origen de la Luna. La muestra, identificada como 73001/2, fue analizada recientemente por un equipo liderado por James Dottin, de la Universidad Brown.

Preservada en una cámara especial, reveló una composición química tan extraña que sorprendió a los propios científicos. El hallazgo podría remontar sus orígenes a los inicios del Sistema Solar, o incluso a un mundo desaparecido.

Los científicos estudiaron diminutos granos de troilita, un mineral compuesto por hierro y azufre, y encontraron una firma química completamente inesperada. Los isótopos de azufre detectados no coinciden ni con los de la Tierra ni con los de ninguna otra roca lunar analizada hasta ahora.

“Antes se pensaba que el manto lunar tenía la misma composición isotópica de azufre que la Tierra. Eso era lo que esperaba ver, pero encontramos algo totalmente distinto”, explicó Dottin en declaraciones a ScienceAlert. El propio científico reconoció que su primera reacción fue de incredulidad frente a los datos obtenidos.

A partir de este hallazgo, se platearon dos hipótesis principales. La primera sugiere que este azufre extraño se habría formado en la Luna primitiva, cuando su superficie era un océano de magma y contaba con una atmósfera tenue.

La segunda hipótesis sostiene que el azufre podría ser una reliquia de Theia, el protoplaneta del tamaño de Marte que, según la teoría más aceptada, colisionó con la Tierra hace unos 4.500 millones de años y dio origen a la Luna. Parte de ese cuerpo desaparecido habría quedado atrapado en el satélite, explicando la composición única encontrada en la muestra del Apolo 17.