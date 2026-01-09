Continúan los incendios en la Patagonia y el operativo trabaja con un avión hidrante de gran porte

Los incendios forestales continúan activos en distintos puntos de la Patagonia argentina y mantienen en alerta a las autoridades nacionales y provinciales, que intensificaron los operativos de combate y prevención para contener el avance de las llamas y minimizar los daños ambientales.

En la provincia de Chubut, el Gobierno provincial informó que se despliega un amplio operativo que reúne a cerca de 350 personas, entre brigadistas y equipos de apoyo, además de maquinaria, vehículos y medios aéreos. Entre estos recursos se destaca la incorporación de un avión hidrante Boeing 737 FireLiner, que arribó a la provincia el miércoles por la tarde y tiene una capacidad de carga de hasta 15.000 litros de agua, lo que lo convierte en el más grande de Latinoamérica.

“Sumamos el avión hidrante más grande de Latinoamérica para defender nuestra cordillera”, expresó el gobernador Ignacio Torres al confirmar la llegada de la aeronave, que ya se encuentra operando en las zonas más comprometidas por el fuego.

En la Comarca Andina y el sector de Puerto Patriada, el incendio ya afectó a más de 2.200 hectáreas de bosque nativo, en un escenario agravado por condiciones meteorológicas adversas, como altas temperaturas, baja humedad y vientos, que complican las tareas de control.

Según informó la Agencia Federal de Emergencias, además del foco de Puerto Patriada, permanecen activos otros incendios en el Parque Nacional Los Alerces, también en Chubut, y en el área de Túnel Inferior, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz.

En paralelo, avanza la investigación judicial en Chubut, bajo la órbita de la fiscalía de Lago Puelo, para determinar el origen del incendio. En el lugar donde se inició el foco ígneo se detectaron gases inflamables compatibles con acelerantes, lo que refuerza la hipótesis de un hecho intencional.