Arranca la vacunación contra la bronquiolitis en la Provincia

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dará inicio desde el día de hoy a la campaña de vacunación 2026 contra la bronquiolitis, mediante la aplicación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). La vacunación está indicada y es obligatoria para todas las personas embarazadas que se encuentren entre la semana 32 y 36 de gestación, ya que permite proteger al bebé desde el nacimiento y hasta los 6 meses de vida frente a formas graves de bronquiolitis y neumonía, principales causas de muerte en niñas y niños menores de un año.

Según se dio a conocer, las dosis estarán disponibles de manera gratuita en todos los vacunatorios provinciales y municipales bonaerenses. Para esto, aquel que lo necesite puede recurrir a la web oficial de la Provincia para saber cual vacunatorio se encuentra más cerca de su domicilio. Por otro lado, informaron que puede aplicarse junto con otras vacunas necesarias durante el embarazo.

“La inmunización consiste en una única dosis, no requiere orden médica y puede aplicarse junto con las otras vacunas indicadas durante el embarazo. Los anticuerpos generados se transmiten al bebé a través de la placenta, brindándole protección durante los primeros meses de vida”, detallaron los expertos sobre este procedimiento. Además, remarcaron: “El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es la principal causa de bronquiolitis. Cada invierno, esta enfermedad respiratoria afecta aproximadamente a 200.000 niños y niñas menores de dos años en la Argentina. Con el inicio de la campaña 2026, la Provincia apunta a reducir la principal causa de muerte en menores de un año”.

Los niños con mayor riesgo de presentar cuadros graves son aquellos que presentan factores de riesgo, como cardiopatías congénitas descompensadas o displasia broncopulmonar, así como los menores de un año.