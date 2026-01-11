Apuntan a un grupo de gitanos por apropiarse de terrenos y abrir calles en Olmos

Otro grave conflicto de tierras usurpadas y vecinos estafados se desató en el comienzo del año 2026 a pocas cuadras de la cancha de Asociación Brandsen.

De acuerdo al relato de personas que habían escriturado unas tierras en la calle 161 entre 44 y 46, una histórica familia del barrio se habría apropiado de los terrenos y los están ofreciendo a la venta a precios irrisorios que rondan los 10 mil dólares.

Según el relato de los damnificados, “los gitanos” de Olmos elevaron un pedido al municipio para poder abrir la calle 45 en la esquina de 161, pero recibieron la negativa del delegado municipal que responde a la gestión del actual intendente, ya que las tierras tienen dueño.

“A pesar de la negativa, la semana pasada estas personas contrataron una pala para empezar a marcar la calle y lotear el lugar”, comentaron a este diario en alusión a los terrenos que abarcan unos 200 metros de extensión desde 44 y 161 hasta 46 y 161.

Cabe señalar que a mediados del año pasado la comuna platense había inaugurado obras de ampliación y repavimentación de la calle 161 desde 46 en adelante, en un acto para el cual se juntaron los vecinos y el antiguo delegado que luego fue reemplazado.

Según los damnificados, en su momento apostaron a comprar las tierras para edificar, desconociendo la injerencia de esta comunidad en esta zona de la ciudad de La Plata.

De acuerdo a las publicaciones y conversaciones por WhatsApp, “los gitanos” ofrecen financiación por las tierras de 161 y 45 y hasta toman autos como forma de pago, previa cotización por un supuesto “gestor” que trabaja en complicidad en la maniobra.

“No queremos que caiga más nadie engañado ni que dejen sus bienes o dinero por tierras que ya fueron compradas anteriormente por nosotros”, remarcaron a este diario los damnificados.

El reclamo está siendo tratado en esferas judiciales, pero mientras tanto resulta imposible convivir en la zona.