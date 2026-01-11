Revelan que la caza de ballenas comenzó en Sudamérica hace 5.000 años

La caza de grandes ballenas comenzó mucho antes de lo que se creía y en un lugar inesperado. Así lo reveló una nueva investigación Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB) y del Departamento de Prehistoria de la UAB, quien precisó que las comunidades indígenas del sur de Brasil cazaban grandes cetáceos hace 5.000 años, unos mil años antes de las primeras evidencias documentadas en las sociedades del Ártico y del Pacífico Norte.

El estudio mostró que los pueblos de la región de la bahía de Babitonga (Santa Catarina) que construían sambaquis (montículos monumentales de conchas construidos por las sociedades del Holoceno a lo largo de la costa de Brasil) desarrollaron tecnologías especializadas para la caza de grandes ballenas mucho antes de lo que sugería la investigación arqueológica previa.

“Los datos demuestran claramente que estas comunidades desarrollaron el conocimiento, las herramientas y las estrategias especializadas necesarias para cazar grandes ballenas miles de años antes de lo que suponíamos”, afirmó Krista McGrath, autora principal del estudio, del ICTA-UAB.

Entre los hallazgos materiales, destacan arpones fabricados a partir de huesos de ballena y objetos elaborados con partes de cetáceos, como barbas, discos y figuras zoomorfas. Estas piezas fueron halladas en contextos tanto domésticos como funerarios, reforzando la hipótesis de que la caza de ballenas formaba parte del repertorio ritual y simbólico de los pueblos constructores de sambaquís.

Ana Paula, directora del Museo Arqueológico de Sambaquis de Joinville, señaló que “las colecciones custodiadas en el Museo Arqueológico de Sambaquis de Joinville, especialmente la Colección Guilherme Tiburtius, ponen de relieve la riqueza y el enorme potencial de información sobre los pueblos ancestrales que aún puede explorarse plenamente”.