Se lanza la primera bola en el Casino Central de Mar del Plata

El Casino Central de Mar del Plata será escenario del tradicional lanzamiento de la primera bola de la temporada estival 2025/2026.

Desde las 20 horas, el público podrá disfrutar de una previa especial con una degustación exclusiva de más de 30 etiquetas de vinos argentinos y productos Cagnoli. La propuesta, organizada por Entre Copas y con un valor de entrada de $23.000, invita a recorrer bodegas icónicas mientras la suerte comienza a girar.

Además, la noche se completará con propuestas musicales y artísticas, entre las que se destacan Ornella & the Sugardaddies, DJs en vivo y la presencia de la Guardia del Mar, sumando espectáculo y celebración a una de las tradiciones más esperadas del verano marplatense.

El lanzamiento de la primera bola de la temporada está previsto para las 22.30 horas con la presencia del ministro de Gobierno, Carlos Bianco y el presidente del Instituto de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof.

La ceremonia será transmitida en vivo por streaming a las salas del Casino Sasso y el Hermitage Hotel, permitiendo que todos los establecimientos de La Feliz inauguren la temporada de manera simultánea, compartiendo el primer número del verano.