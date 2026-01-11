El Bon Odori La Plata 2026 se reprogramó por mal tiempo y se realizará hoy

La organización del Bon Odori La Plata 2026 informó que el tradicional festival japonés fue reprogramado y finalmente se llevará a cabo este domingo 11 de enero, luego de que se confirmaran pronósticos de condiciones climáticas adversas para el sábado. La decisión fue tomada tras evaluar la evolución del tiempo hasta último momento, con el objetivo de garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes, artistas y del equipo organizador.

Desde la producción señalaron que el evento mantendrá intacta su propuesta cultural, artística y gastronómica, y que el cambio de fecha no alterará la esencia ni la calidad que caracterizan al Bon Odori, una celebración que año tras año convoca a una amplia comunidad en La Plata y la región. Asimismo, agradecieron la comprensión y el acompañamiento del público, los auspiciantes y las instituciones que participan de la iniciativa.

En relación con las entradas, se informó que todas aquellas adquiridas de manera anticipada conservarán su validez para el domingo 11 de enero. Además, quienes no puedan asistir en la nueva fecha tendrán la posibilidad de solicitar la devolución del 100% del valor abonado. Para gestionar el reintegro, deberán comunicarse vía WhatsApp al número habilitado por la organización, donde se brindará atención y se realizará el trámite correspondiente a la mayor brevedad posible.

Por otra parte, quienes aún no hayan comprado sus entradas podrán hacerlo el mismo domingo en la boletería del predio, que estará habilitada desde las 16 horas. El evento se desarrollará en el mismo lugar y con el mismo cronograma previsto originalmente, con apertura de puertas a partir de las 17.

Desde la organización renovaron la invitación a participar del Bon Odori La Plata 2026, confiando en que la nueva fecha permitirá disfrutar plenamente de una jornada de encuentro, tradición y celebración de la cultura japonesa, en un clima festivo y seguro para toda la comunidad.