Audición abierta para integrar el Coro de Niños del Teatro Argentino

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires lanzó una nueva convocatoria pública y abierta destinada a chicas y chicos de entre 6 y 12 años que deseen formar parte del Coro de Niñxs del Teatro Argentino de La Plata. La propuesta se inscribe en el marco de la agenda de actividades impulsadas por el organismo provincial y busca sumar nuevas voces a uno de los elencos artísticos más destacados de la región.

La prueba de selección se llevará a cabo el sábado 7 de marzo en el Centro Provincial de las Artes, en avenida 51 entre 9 y 10. En tanto, la inscripción se realizará de manera online, del 18 de febrero al 2 de marzo inclusive, a través del correo electrónico [email protected]. Una vez concluido el período de inscripción, se confirmará por la misma vía el horario aproximado asignado a cada postulante.

Para completar el trámite, se deberá detallar el nombre completo del aspirante, fecha de nacimiento, edad y número de DNI, adjuntando imagen del frente y reverso del documento, ya sea escaneado o fotografiado. Además, se solicita consignar un correo electrónico y un número de teléfono celular de contacto, especificando a quién pertenece.

La audición estará dividida en tres instancias. En una primera etapa, los aspirantes deberán interpretar una canción de libre elección y realizar ejercicios de vocalización. La segunda parte incluirá juegos vocales orientados a evaluar la memoria y la independencia musical. Finalmente, la tercera instancia consistirá en la enseñanza de un fragmento de ópera, a determinar por el jurado, y la posterior evaluación integral.