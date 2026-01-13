Grave denuncia contra ABSA por falta de agua en la ciudad

Vecinos de distintos barrios de La Plata denuncian una grave situación de desabastecimiento de agua y apuntan contra ABSA por la falta de respuestas y soluciones. En la cuadra de 19, 39 y 40, mano par, el suministro fue cortado de manera total el jueves de la semana pasada, sin obras visibles, sin pérdidas en la zona y sin explicación alguna según explicó una de las damnificadas a la RED92. A pesar de los reclamos reiterados, la empresa solo tomó denuncias formales y nunca envió una cuadrilla, ni siquiera durante el fin de semana. El reclamo continúa “en verificación” y la cuadra sigue sin una sola gota de agua, mientras el resto del barrio cuenta con servicio normal.

La situación también afecta a vecinos de la calle 82 entre 133 y 134, donde desde antes de las fiestas la presión es casi nula. “Hoy no tenemos nada de agua, no podemos cargar la cisterna ni cubrir necesidades básicas”, denunció una vecina. ABSA prometió el envío de un camión cisterna el 22 de diciembre, pero nunca apareció. A más de tres semanas, los reclamos siguen sin solución y el malestar crece frente a lo que consideran un claro abandono por parte de la empresa.