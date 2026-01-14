Abren las inscripciones para la Colonia de Arte 2026

Se pondrá en marcha la Colonia de Arte 2026 de la Escuela Taller Municipal de Arte, una propuesta cultural gratuita destinada a niños y niñas a partir de los seis años que se desarrollará durante el receso de verano en las delegaciones de Altos de San Lorenzo, San Carlos y Arana–Sicardi.

Las actividades comenzarán el lunes 19 de enero y se extenderán a lo largo de todo el mes de febrero, con talleres pensados para fomentar la creatividad, la expresión artística y el aprendizaje colectivo en un entorno lúdico y participativo. Las inscripciones son de manera presencial en cada una de las sedes donde se dictarán los cursos.

En la delegación de Altos de San Lorenzo, ubicada en calle 25 y 75, se ofrecerá un taller de ensamble musical que se dictará los días martes de 17:00 a 19:00. En este caso, las familias interesadas podrán inscribir a los participantes de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 13:00.

Por su parte, en la delegación de Sicardi, situada en calle 659 entre 12 y 13, se desarrollará un taller de plástica los martes de 10:00 a 12:00. Las inscripciones permanecerán abiertas de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 17:00.

Finalmente, en la delegación de San Carlos, ubicada en calle 137 esquina 32, también se dictará un taller de ensamble musical, en este caso los jueves de 17:00 a 19:00, con inscripciones disponibles de 8:00 a 14:00.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar el acceso gratuito al arte y la cultura en los barrios platenses, promoviendo espacios de encuentro, inclusión y desarrollo creativo para las infancias durante el verano, al tiempo que fortalece el vínculo comunitario y el derecho a la expresión cultural desde edades tempranas.