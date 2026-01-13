El obispo de los pobres y los jóvenes

Asumiendo el compromiso adquirido en Puebla y Medellín, Jorge Novak centró su trabajo en los pobres y la juventud, poniendo a su servicio la doctrina social de la Iglesia. Su testimonio más concreto del buen trabajo que realizó el “cura gaucho” en esa zona fue el incesante peregrinar de hombres y mujeres por su humilde despacho, pidiendo soluciones que no llegaron por otro lado; sobre todo cuando quienes tenían los medios para resolverlos pretendían esconderlos o negarlos.

Novak nació en San Miguel Arcángel, provincia de Buenos Aires, el 4 de marzo de 1928 y fue ordenado sacerdote el 10 de enero de 1954, en la congregación de los Misioneros del Verbo Divino. Su inicio como obispo de Quilmes -diócesis de la que fue titular desde su creación-, coincidió con los primeros meses de la dictadura militar. Asumió el gobierno pastoral de su diócesis el 19 de setiembre de 1976. Respecto de su experiencia de acompañamiento al movimiento por los derechos humanos, el propio Novak le dijo al periodista José M. Poirier en un reportaje que se transformó en el libro Iglesia y derechos humanos que “la vida misma, las circunstancias, hicieron de mí un obispo de la solidaridad y del respeto de la persona humana. Siempre he sostenido que, al acompañar a los familiares de los desaparecidos, yo apostaba por la vida, por la libertad y por la verdad. Todas categorías ignoradas o prohibidas por el gobierno militar”.

Con la ayuda de sus párrocos, monjas y laicos, organizaba campañas de solidaridad, comedores infantiles, guarderías y a diario las famosas ollas populares, tal vez la imagen más desoladora de la inequidad. Desde el púlpito o la calle denunció mezquindades e injusticias, mientras bregó incansablemente por la paz, la verdad y la justicia social. Una de sus diócesis fue declarada en estado de emergencia a poco de iniciarse la guerra de Malvinas y a raíz de ello se inició una gran campaña solidaria. En ese momento, el propio Novak detalló: “Empezamos a tocar públicamente el tema del hambre; hasta entonces era un tema prohibido. Y la palabra hambre era algo delicado. Mis sacerdotes y colaboradores me llamaron la atención acerca de la realidad que se daba en las parroquias, y así comenzaron a abrirse los primeros comedores parroquiales para niños”.

Desde aquel entonces Novak se comprometió a organizar, con gran esfuerzo, una ayuda que significara el pan para tantos hogares carenciados, apenas complemento de una comida. Aunque nunca tuve la suficiente difusión, Novak explicó: “ No queríamos dar la impresión de que estábamos haciendo algo paralelo, como minusvalorando lo que se hacía en Malvinas… Pero, por otra parte, no interrumpimos nuestro esfuerzo, a pesar de que se pudiera malentender, por la sencilla razón de que hay hambre y el evangelio nos obliga a dar una respuesta”.

Para Novak, la compleja realidad de la población sólo encontraría salida a través de la justicia social: “No hay otra forma. Justicia social significa, entre otras cosas, fuentes de trabajo con retribución justa, adecuada a las necesidades del hombre y de la familia”. Cuando le preguntaron si se sentía respaldado por las jerarquías eclesiásticas en la aplicación de la doctrina social de la Iglesia, Novak aseguró: “Yo no juzgo a nadie, a ninguno de mis colegas; trato de responder a la situación, a la realidad, conocerla, bajar a la calle, caminar, meterme dentro de las casas y estar en contacto con los párrocos, las hermanitas, la juventud, los obreros. En ese sentido, no necesariamente buscamos el respaldo concreto, porque nuestra Conferencia tiene sentido de coordinar pero no de imponer líneas pastorales”.

A tono con lo que fue la vida de Novak, el día que falleció los sacerdotes de Quilmes pidieron ayer que todos aquellos que quieran rendirle un homenaje se abstengan de enviar arreglos florales y que, en su lugar, donen a Cáritas Argentina el dinero que habrían destinado a tal fin, de modo tal que puedan favorecerse los más pobres.