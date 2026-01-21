Científicos desarrollaron un edulcorante natural

La tagatosa, un edulcorante natural bajo en calorías, podría transformar los productos “sin azúcar” gracias a una innovación científica reciente que no produce picos de insulina. Un equipo de la Universidad de Tufts desarrolló este método para obtener tagatosa a partir de glucosa. Según escribieron los expertos, la tagatosa es un azúcar poco común, presente en pequeñas cantidades en ciertos productos lácteos y frutas. Su sabor se asemeja al 92% de la sacarosa, pero aporta solo un tercio de las calorías. La FDA y la OMS la reconocen como segura para el consumo. A diferencia de la sacarosa y de los edulcorantes artificiales, esta molécula natural presenta un bajo índice glucémico: no provoca aumentos en los niveles de insulina como otros azúcares, lo que la convierte en una opción para personas con diabetes o trastornos metabólicos.