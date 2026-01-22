La Facultad de Ingeniería de la UNLP recibió a los ingresantes 2026

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata abrió sus puertas a los alumnos que comenzaron a cursar Matemática para Ingeniería (Mate Pi), la primera materia que se dicta en la unidad académica.

Este año se anotaron más de 1.760 inscriptos. Contabilizando a los estudiantes de Ingeniería en Computación, que se dicta de manera conjunta con la Facultad de Informática, se llega a la cifra de 1943 alumnos.

La materia Mate Pi es la base de la formación de los futuros ingenieros y se da en distintas modalidades a lo largo del año. En la asignatura se abordan contenidos del colegio secundario.

El decano de la Facultad de Ingeniería Marcos Actis, la vicedecana Patricia Arnera, el secretario académico Andrés Martínez del Pezzo y la profesora titular de Mate Pi, Rossana Di Domenicantonio, recorrieron las aulas para dar la bienvenida a los ingresantes. La unidad académica cuenta con trece carreras.

Durante la recorrida por las aulas, el decano Actis manifestó a los ingresantes que, de acuerdo a las estadísticas de la Facultad, “de alrededor de 2.000 inscriptos que tenemos por año sólo aprueban la materia unos 900, y se recibe un promedio de 450 egresados anualmente. Nuestra aspiración es que sean 900 quienes se gradúen, pero eso también depende del esfuerzo de ustedes”, alentó.

Por su parte, la vicedecana Arnera destacó que “en los primeros años de todas las carreras tienen materias básicas como matemáticas y física, que tal vez les parezca que están muy distantes de lo que eligieron y el por qué decidieron inscribirse en la Facultad, pero resultan fundamentales para poder construir todo lo que viene después. Sobre todo, en un mundo tan competitivo donde la parte de innovación será una línea que ustedes tendrán que tratar de llevar adelante para resolver problemas que hoy todavía no existen”.

En tanto, la profesora Di Domenicantonio, titular de la materia, pidió a los alumnos “el esfuerzo necesario para que, en esta modalidad que están cursando que es muy intensiva, les dé resultado y aprovechen al máximo todo lo que la Facultad les está ofreciendo. Además de estudiar de los libros, interactúen y consulten a los docentes. El compromiso, la planificación y la organización por parte de ustedes es muy importante”.