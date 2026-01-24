Científicos de Harvard lograron almacenar la historia genética de células vivas

La capacidad para rastrear cómo una célula responde y se adapta a lo largo del tiempo representa una de las fronteras más codiciadas de la biología. Durante décadas, investigadores buscaron herramientas que permitan archivar la actividad genética de las células para comprender mejor su evolución, sus respuestas al estrés celular y los motivos detrás de fenómenos como la resistencia de tumores a ciertos fármacos.

Un equipo de la Universidad de Harvard y el Broad Institute de MIT y Harvard publicó en la revista Science un estudio sobre un sistema genético que llamaron TimeVault —caja fuerte temporal, por su significado en español— capaz de almacenar y preservar el conjunto de instrucciones genéticas activas de células vivas, llamado transcriptoma, lo que abre nuevas vías para analizar procesos biológicos complejos. El desarrollo de TimeVault surge de la necesidad de superar las limitaciones de las técnicas tradicionales, como la secuenciación de ARN.