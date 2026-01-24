Habrá cortes de tránsito en la ciudad por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

Con motivo del rodaje en la ciudad de la nueva miniserie El futuro es nuestro, producida por K&S Films para Netflix, el municipio anunció cortes en diferentes arterias del casco urbano.

Según se informó, la primera etapa de los trabajos fílmicos que se realizarán en las inmediaciones del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha requerirá modificaciones en la circulación, ayer comenzaron los cortes y se extenderán hasta el domingo 25 de enero, y la segunda, del 30 de enero al 2 de febrero.

En ese sentido, hoy y mañana durante toda la jornada permanecerán cerradas al tránsito las esquinas de 6 y 51, 5 y 50, diagonal 80 y 5, 49 y 7, 51 y 5 y 48 y 5.

Por otro lado, a lo largo de todo el viernes 30 se cerrará el tránsito vehicular en 6 y 50, 7 y 49 y 5 y 48, y los días sábado 31 de enero y domingo 1° y lunes 2 de febrero en 5 y 50, 5 y 51, diagonal 80 y 49, 7 y 49, 5 y 48, 7 y 47 y 6 y 51.

Asimismo, se aclaró que durante los días de filmación no estará permitido el estacionamiento en las calles afectadas por los cortes. Además, se solicitó circular con precaución y evitar la zona en la medida de lo posible.

Finalmente, es importante señalar que las escenas de acción de la miniserie demandarán el uso de vehículos militares, por lo que durante las mencionadas jornadas se los verá circulando solo con fines ficcionales.

En cuanto a la trama de la miniserie se desarrolla en un mundo distópico donde una coalición de países sudamericanos intenta contrarrestar el hambre y la violencia. La aparición de un líder religioso pondrá en crisis la ya inestable situación y quedará en manos de un exdetective la posibilidad de salvar lo que queda del mundo.

Para llevar esta historia a la pantalla, el rodaje contará con una producción que involucrará a más de 200 técnicos y a casi 500 extras convocados a través del sindicato SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina).