Jornadas de donación de sangre en la región

El Centro Regional de Hemoterapia La Plata llevará adelante durante la primera semana de febrero una serie de jornadas de donación de sangre en distintos puntos de la región.

La actividad comenzará el miércoles 4 de febrero con la inauguración de los Miércoles Donantes en el Hospital San Martín, en avenida 1 y 70. La colecta se realizará en el aula de Bianchi, en el primer piso del pabellón central, y se repetirá todos los miércoles de febrero en el horario de 13 a 16.

En tanto, el jueves 5 de febrero el operativo se trasladará a Punta Lara, donde el equipo de Hemoterapia atenderá en el Club Universitario de La Plata, sede náutica, situada en avenida Almirante Brown, entre 84 y 86. La jornada se desarrollará en el salón comedor del club, de 9 a 13 horas.

El cronograma continuará el sábado 7 de febrero en el Club de Censores de Capacetes, también en Punta Lara, ubicado en avenida Almirante Brown y 18, con atención en el mismo horario, de 9 a 13.