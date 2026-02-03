Nuevas pistas en la búsqueda de condiciones para la vida

Europa, una de las lunas más fascinantes de Júpiter, volvió a ocupar el centro de la investigación científica por una razón poderosa: cada nuevo dato refuerza la idea de que bajo su superficie helada podría existir un entorno capaz de sostener vida. Durante décadas, esta luna intrigó a los astrónomos por la presencia de un océano global oculto bajo kilómetros de hielo. Ahora, dos líneas de investigación complementarias aportan respuestas a una de las preguntas más persistentes de la astrobiología: cómo ese océano podría recibir energía y nutrientes suficientes para resultar habitable.

Un equipo de geofísicos de la Universidad Estatal de Washington propuso un mecanismo que permitiría el transporte de compuestos químicos desde la superficie hasta el océano subterráneo. Por otro, un informe reciente de la NASA detalló por qué Europa cumple con los requisitos básicos que la ciencia asocia con la vida, incluso en ausencia de luz solar. En conjunto, estos avances no confirman la existencia de organismos vivos, pero sí describen un escenario cada vez más coherente desde el punto de vista físico, químico y energético.