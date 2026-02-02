El Albergue Universitario de la UNLP recibirá a 45 nuevos alumnos

A partir del día de esta semana comenzarán a llegar nuevos alumnos al Albergue Universitario de la Universidad Nacional de La Plata. En total, se espera que se sumen 45 chicos al lugar que ya aloja a 153 jóvenes desde el año pasado. De esta manera, el Albergue alojará en total este año a 198 chicos de todas las provincias que eligieron a la UNLP para cursar sus estudios superiores. Así, se les ofrecerá alojamiento y alimentación en forma gratuita. El predio, ubicado en 61 y 127 en Berisso, cuenta con una superficie total de más de 7.500 metros cuadrados, de los cuales 6.000 son cubiertos. Además, tiene en total tres módulos habitacionales rodeados de amplios jardines arbolados y espacios para la práctica deportiva y el esparcimiento. Situado en la esquina urbana del predio y sumado a los módulos habitacionales, existe un edificio de dos plantas que hace las veces de “cabecera” del complejo. Allí está el área administrativa y el comedor de unos 200 metros cuadrados cubiertos. Vale destacar que el mobiliario con el que cuentan los estudiantes, como escritorios, placares y las mesas de estudios ubicadas en las salas de estudio, son confeccionados por la Escuela Universitaria de Oficios de la UNLP. “Se trata de una iniciativa de enorme impacto en materia de inclusión, ya que desde hace 15 años ofrece la oportunidad de estudiar en la Universidad Pública a cientos de jóvenes que no cuentan con los recursos económicos suficientes para afrontar los gastos de un alquiler en la ciudad”, indicaron desde la casa de altos estudios.