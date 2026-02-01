El Tren Roca este domingo funcionará con servicio limitado

Trenes Argentinos informó que hoy domingo 1 de febrero los trenes del ramal Constitución–La Plata circularán con recorrido limitado entre la terminal de Constitución y la estación Berazategui, como consecuencia de obras que se están ejecutando en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

Los trabajos se desarrollarán en la estación Hudson y consisten en una renovación integral de las vías. Las tareas incluyen el recambio de tramos de vía de 18 metros, el reemplazo de durmientes y fijaciones, y el posterior rellenado con piedra balasto, con el objetivo de mejorar la estabilidad del tendido y reforzar la seguridad en la circulación de las formaciones.

La afectación del servicio se produce por la necesidad de interrumpir el suministro eléctrico de la catenaria, el sistema de alimentación aérea que utilizan los trenes eléctricos, lo que impide la circulación entre Berazategui y La Plata durante la jornada.

Según detallaron desde la empresa, esta intervención forma parte de un plan integral impulsado por el Gobierno Nacional para el ramal La Plata, orientado a optimizar las condiciones de operación y la seguridad ferroviaria. El proyecto contempla la renovación de 13,5 kilómetros de vías, enlaces y aparatos de vía en el tramo comprendido entre Avellaneda y City Bell.

Asimismo, se aclaró que en caso de condiciones climáticas adversas las obras podrán ser suspendidas. Para conocer las modificaciones del servicio y acceder a información actualizada, los usuarios pueden consultar el sitio web oficial de Trenes Argentinos o la aplicación móvil de la empresa.