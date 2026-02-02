Descubrieron un nuevo género de venado en América Latina

En las cumbres frías donde el viento del páramo se mezcla con la niebla, un pequeño ciervo ha permanecido invisible para la ciencia durante décadas. Ahora, los investigadores han confirmado la existencia de un nuevo género de venado, Andinocervus rufinus, exclusivo de los Andes del norte, un hallazgo que cambia la historia natural sudamericana y plantea desafíos urgentes para la conservación de la biodiversidad regional.

El Instituto Humboldt, referente en biodiversidad de Colombia, anunció que un grupo de científicos liderados por Héctor E. Ramírez-Chaves, de la Universidad de Caldas, Colombia, validó mediante estudios de ADN que este venado, antes conocido como Mazama rufina, constituye un linaje evolutivo completamente independiente. Según informó el Instituto: “La ciencia tuvo que crear un nuevo género para él”, tras constatar que su origen no se relaciona con otras especies de su antiguo grupo.

La reclasificación se fundamentó en el análisis genético y en características morfológicas singulares. El artículo científico detalló cómo la combinación de estas evidencias llevó a los investigadores a proponer el nombre Andinocervus rufinus para este pequeño habitante de los páramos.