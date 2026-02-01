Así será el despliegue del satélite argentino durante la misión lunar Artemis II

La misión Artemis II Será el primer vuelo tripulado de la NASA con destino lunar desde el cierre del programa Apolo y colocará nuevamente astronautas en las cercanías de la Luna después de más de medio siglo.

Vale resaltar que el satélite ATENEA, un CubeSat científico de clase 12U (12 unidades) desarrollado en el país, formará parte del conjunto de cargas útiles que acompañarán a la nave Orión durante su travesía hacia la Luna.

A través de documentos oficiales, la agencia espacial brindó detalles sobre el despliegue de los cuatro CubeSats integrados en el cohete Space Launch System (SLS).

Un dato de gran relevancia para el ecosistema científico argentino es que ATENEA será el primer dispositivo en ser liberado al espacio una vez que el adaptador de etapa de Orión se desprenda de la nave principal.

Esta secuencia resulta fundamental, ya que el orden de eyección establece las trayectorias críticas, los cronogramas de encendido y los márgenes de seguridad operativa en las condiciones hostiles del espacio profundo.

El ATENEA se encuentra resguardado en el adaptador de etapa de la nave Orión, denominado OSA. En este compartimento, comparte lugar con otros CubeSats desarrollados por las naciones de Alemania, Corea del Sur y Arabia Saudita. Tras concretarse la separación de dicha etapa, la unidad de aviónica dará inicio a la fase de liberación.

Para la Argentina significará un hito para la ciencia espacial, ya que por primera vez se desplegará un satélite nacional tan lejos de la Tierra. En concreto, el dispositivo se encontrará a unos 72 mil kilómetros del planeta.

El microsatélite permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales dándole información fundamental a la NASA. Una vez en el espacio, Atenea medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria y validará enlaces de comunicación de largo alcance.

Atraso

La agencia espacial norteamericana anunció en las últimas horas que se postergó el lanzamiento de la misión Artemis II, ya que se descartaron las oportunidades previstas para el viernes 6 y el sábado 7. De esta manera, el despegue no podrá realizarse antes del domingo 8 de febrero