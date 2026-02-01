Domingo cultural en La Plata: paseos guiados, videojuegos, música y cine al aire libre
La ciudad despliega este domingo una amplia agenda cultural con propuestas para todas las edades que incluyen walking tours, folclore, cine y el cierre de la Global Game Jam 2026, además de múltiples muestras artísticas para recorrer durante la jornada.
La Plata vive hoy domingo una intensa jornada cultural con actividades que se desarrollan desde la mañana hasta la noche en distintos puntos de la ciudad. El cronograma comenzará a las 10:30 en la Piedra Fundacional de Plaza Moreno, que funcionará como punto de partida del circuito Mitos y Leyendas del Walking Tour, una propuesta que invita a vecinos y visitantes a recorrer el casco urbano a través de relatos históricos y mitológicos que forman parte del imaginario local.
Por la tarde, a las 18:00, el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino será sede del evento de cierre de la Global Game Jam 2026, encuentro que durante varios días reunió a desarrolladores, diseñadores y aficionados al mundo gamer para crear videojuegos de manera colaborativa. En simultáneo, el Paseo de Compras Meridiano V ofrecerá una propuesta musical al aire libre con la presentación de Mapai, que animará la tarde con un repertorio de folclore.
La jornada culminará a las 20:30 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, donde el Cine Móvil proyectará Trabajo para César, cortometraje dirigido por Braian Brown y seleccionado por el festival Fesaalp. El film narra la historia de un policía apartado de la fuerza, sin familia ni empleo, que comienza a trabajar para César y se ve envuelto en una situación conflictiva a partir de un encargo especial.
Además, durante el domingo se pueden visitar diversas muestras de arte en espacios culturales de la ciudad. En el Espacio E Macla del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha se presenta El filo de esta piel prestada, de Matías Quintana, Pablo Pérez Torres y Sabrina Weingart, con curaduría de Lucáa Delfino. En las salas 2 y 3 del Macla continúa Filiaciones y contrapuntos en la colección del Macla, con curaduría de Leticia Passaglia.
En el Mumart se exhiben Abracadabra, de Fernando Evangelista, Juan Jalil y Soledad Lagruta, y Habitarte, muestra colectiva con obras de 52 artistas de Argentina y Uruguay. También puede recorrerse Patrimonio escultural develado, de Walter Di Santo, en el Espacio de Extensión del Mumart del Hospital Italiano.