Bajan los casos de bronquiolitis gracias a la vacunación

La vacuna que previene la bronquiolitis en los bebés por nacer, que se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación hace apenas dos años, ya comenzó a dar los primeros resultados. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud bonaerense, desde que comenzó a aplicarse, la cantidad de casos en menores de seis meses se redujo un 20%, al pasar de 24.932 a 19.943 entre 2024 y 2025. Prevenir esta infección respiratoria aguda significa prevenir una de las primeras causas de mortalidad infantil. Si bien, no significa que el bebé no se va a contagiar el virus, estará protegido contras las formas graves y mortales de la bronquiolitis.

En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud bonaerense inició la Campaña 2026 contra la bronquiolitis el pasado 12 de enero. Por lo pronto, se convoca a vacunarse a todas las embarazadas que se encuentran entre las semanas 32 y 36 de gestación y aquellas que vayan ingresando a este grupo a partir de ahora. Vale remarcar, que la vacuna se aplica en los más de 1.800 vacunatorios con los que cuenta la Provincia.

“Vacunarse al final del embarazo es una de las mejores formas de comenzar a cuidar al bebé antes de su nacimiento. En rigor, con esta inmunización que le llega a través de la placenta de su mamá, se lo protege del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), que es la principal causa de bronquiolitis, y también de neumonía”, destacaron las autoridades. “Si bien en los últimos años los casos de bronquiolitis fueron descendiendo, en parte por la aplicación de la vacuna, las enfermedades respiratorias siguen siendo la tercera causa de mortalidad infantil, es decir, de menores de un año, y la segunda causa de mortalidad postneonatal, que abarca a bebés de entre 28 días y un año”, explicó Federico Paruelo, director provincial de Salud en la Niñez y Adolescencia. El especialista detalló que comenzar la vacunación durante el verano “permite que exista un tiempo para que la persona gestante desarrolle la respuesta inmune y que, al momento del parto, ya se hayan generado los anticuerpos y atravesado la placenta”.

Si bien en la Provincia ya se registra un descenso en la cantidad de casos de bronquiolitis como producto de la aplicación de la vacuna contra el VSR, Paruelo advirtió que la cobertura aún está por debajo de la esperada a nivel nacional.