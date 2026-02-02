El Estacionamiento Medido retoma su horario habitual

Luego de haber operado con horario reducido durante todo enero, el Estacionamiento Medido retomó hoy su funcionamiento normal, de lunes a sábados de 7:00 a 20:00.

Así, con el regreso del flujo habitual de vehículos a la ciudad, el sistema vuelve a operar con su esquema completo, mientras el Municipio continúa avanzando en la modernización del servicio mediante nuevas herramientas tecnológicas.

En ese sentido, cabe recordar que al comenzar el año el municipio presentó un nuevo mecanismo de control que optimiza la eficiencia de la herramienta y refuerza la seguridad de los agentes de tránsito.

Se trata de vehículos equipados con cámaras inteligentes que recorren las zonas alcanzadas para detectar las patentes de los vehículos estacionados y la actualización del mecanismo de notificación de infracciones.

Durante las recorridas, los móviles verifican si el Estacionamiento Medido se encuentra activado. Caso contrario, envían un aviso a la base de datos y, transcurridos 10 minutos de tolerancia sin activación, se labra la correspondiente infracción.

Los nuevos móviles trabajan de forma conjunta con los agentes de tránsito en las zonas de Tribunales, calle 12, el Eje Cívico y City Bell y garantizan el correcto funcionamiento del sistema incluso ante condiciones climáticas adversas.