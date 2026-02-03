La humedad intensa de un febrero que se trasladó a las calles con la basura del fin de semana

Montañas de bolsas de basura sobre la avenida 13 desde 90 a 610 resumieron una postal que se repitió en distintos barrios de La Plata en el comienzo del segundo mes del año, luego de un fin de semana con mucho calor y humedad.

Hasta restos de plásticos o de piletas pelopincho gastadas lucían en los cruces de 98, 99 o hasta 600, dejando en evidencia las secuelas del servicio de la empresa que tiene a cargo la concesión de la recolección y que tampoco vació los contenedores de la Avenida 38 en Barrio Norte, luego de una jornada de feria.

Los restos de cáscaras de naranja o bananas calentadas al sol le aportaban un aroma muy desagradable al ambiente cuando ayer por la mañana los vecinos se despertaron para arrancar una nueva semana de trabajos o rutinas en la región.

La situación afectó a las personas que suelen transitar no solamente por el Casco Urbano, sino más bien por la periferia y especialmente en algunas cuadras de Los Hornos y del Barrio Nuevo Mercadito que está detrás del mercado regional.

Si bien entre la tarde y la noche del lunes se vieron más camiones pasando a levantar las bolsas y los residuos que algunas personas dejan en los cordones de la vereda para desechar de sus casas, cada vez es más la gente que reclama una intervención para lograr mejoras con la empresa que tiene a cargo la concesión del servicio. Incluso, no hay que descartar que se pueda elevar un pedido a algunos de los concejales que comenzarán a desempeñar funciones tras haber asumido a finales del año pasado, para encontrar mejoras efectivas a una situación que además termina generando la aparición de ratas o cucarachas en esta época del año.

Discusiones en Parque Saavedra

Debido a las obras que se siguen realizando con medias sombras en la vereda de 14 entre 64 y 68, algunas personas que no son de La Plata y que vienen a visitar o traer a menores para atenderse al Hospital de Niños no llegan a divisar los carteles que indican los lugares para estacionar que tienen asignadas las ambulancias con prioridad. Ayer, sin ir más lejos, se generaron discusiones y hasta escaramuzas con personas que no eran de La Plata y estaban angustiadas por el cuadro de salud de uno de los nenes internados y se mostraban irritantes ante el pedido de correr los autos que estaban mal estacionados en la zona, frente a la puerta del Hospital.