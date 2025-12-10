Logran crear el primer mapa molecular y en 3D del virus de la fiebre amarilla

Un equipo internacional de científicos, liderado por la University of Queensland, logró por primera vez obtener la estructura tridimensional de alta resolución del virus de la fiebre amarilla. El descubrimiento constituye un hito en la investigación de flavivirus y abre nuevas posibilidades para el diseño de vacunas más eficaces, así como para entender la respuesta inmunitaria frente a este patógeno.

El estudio, realizado en colaboración con Monash University y otros centros de investigación de Australia y Estados Unidos, empleó criomicrocopía electrónica para mapear la arquitectura completa del virión de la fiebre amarilla. Hasta ahora, solo existían datos parciales sobre proteínas individuales del virus, pero no una visión global del virión maduro. Este mapa tridimensional permite comparar en detalle las características antigénicas de la cepa vacunal 17D con las cepas virulentas que circulan en la actualidad.