Brasil: una avioneta cayó en Copacabana y murió el piloto

Una aeronave de pequeño porte se precipitó este sábado sobre la playa de Copacabana, uno de los puntos más concurridos de Río de Janeiro.

El hecho sucedió cerca del mediodía cuando el avión se estrelló en el mar ante la mirada de turistas y vecinos. Tras un operativo de rescate, que se extendió por más de dos horas con motos acuáticas, embarcaciones y buzos especializados, el piloto fue hallado sin vida. Su identidad aún no fue confirmada por las autoridades.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación y se espera que los peritajes determinen qué originó la caída.