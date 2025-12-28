China inauguró el túnel de autopista más largo del mundo

El gigante asiático volvió a quebrar un récord global de infraestructura con la apertura al tráfico del túnel Tianshan Shengli.

Con una extensión de 22,13 kilómetros, se convirtió oficialmente en el túnel de autopista más largo del mundo, logrando conectar de manera estratégica el norte y el sur de la región de Xinjiang.

El túnel integra la autopista G0711 Urumqi–Yuli, un corredor de 324 kilómetros que demandó cinco años de trabajos y una inversión cercana a los 6.630 millones de dólares. El objetivo es mejorar la conectividad en una de las zonas más extensas y complejas del territorio chino.

El proyecto demandó cinco años de construcción y en algunos tramos la complejidad del terreno obligó a que más del 90% del recorrido esté compuesto por puentes y túneles.

Las autoridades chinas detallaron que el proyecto enfrentó cinco grandes desafíos: alta presión del terreno, actividad sísmica, exigencias ambientales, frío extremo y gran altitud. Estas condiciones convierten al túnel en una de las obras de ingeniería más complejas jamás ejecutadas en el país.