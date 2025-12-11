Brasil: la Cámara de Diputados aprobó disminuir la condena a Bolsonaro

Con 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada del día de ayer un proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. La medida también disminuiría los años en prisión para otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022, en las que ganó el actual mandatario, Lula da Silva.

El proyecto impide que se acumulen las penas de dos de los crímenes por los que fue condenado el exmandatario, el de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y el de golpe de Estado, al entender que se trata de delitos parecidos. Si se aprueba la normativa, se aplicaría solo la pena más grave de los dos, en este caso el de golpe de Estado, que prevé hasta 12 años de prisión, por lo que se desestimaría la pena por intento de abolición violenta, que prevé hasta ocho años de cárcel.

Pero, además, el texto también plantea reducir de uno a dos tercios de la pena cuando los crímenes por golpismo se hayan ejecutado como parte de una “multitud”, tal como sucedió en el asalto por parte de cientos de bolsonaristas a las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia el 8 de enero de 2023. Por último, la iniciativa parlamentaria agiliza la transición del régimen cerrado al semiabierto para los condenados por golpismo, tras cumplir al menos una sexta parte de la pena o, en el caso de actos violentos, una cuarta parte de la misma.

La sesión parlamentaria estuvo opacada por momentos de tensión, con empujones y forcejeos entre diputados y miembros del cuerpo de seguridad legislativa. De cara al futuro, el Senado tendrá la última palabra en el debate final de la normativa, aunque la Corte Suprema podría impugnar en caso de aprobación.

Bajo este contexto, un día antes del acalorado debate en la Cámara de Diputados de Brasil, los abogados del expresidente brasileño solicitaron su traslado de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia a un hospital para “procedimientos quirúrgicos”. Tras más de 100 días en arresto domiciliario, Bolsonaro fue recluido en la cárcel después de que el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso en su contra, detectara indicios de fuga, concretamente por un intento del expresidente de dañar su tobillera electrónica.