Japón levantó la alerta de tsunami tras el fuerte sismo de 7,6 que sacudió el norte del país

Japón dejó sin efecto la alerta de tsunami que había sido emitida en la madrugada del martes, luego del potente terremoto de magnitud 7,6 que estremeció la región norte del país y generó temor en varias localidades costeras. La Agencia Meteorológica Japonesa (JMA) confirmó que, tras el movimiento inicial, se registraron olas de hasta 70 centímetros en distintos puntos del litoral, pero sin riesgo de un fenómeno mayor.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo ocurrió en la noche del lunes frente a la ciudad de Misawa, a unos 53 kilómetros de profundidad. De inmediato, la JMA activó una alerta de tsunami para las áreas más expuestas, mientras las autoridades locales pedían a los residentes alejarse de la costa y buscar refugio en zonas elevadas.

Minutos después del aviso, una primera ola impactó en un puerto de Aomori, en la isla principal de Honshu. Luego llegaron más oleajes, todos inferiores al metro de altura, según los registros oficiales. A pesar de la escasa magnitud de las olas, la incertidumbre inicial generó evacuaciones preventivas y un despliegue de emergencia.

La emisora pública NHK reportó algunos heridos y difundió imágenes en vivo que mostraban vidrios rotos esparcidos en calles y rutas. En la ciudad de Hachinohe, numerosos residentes abandonaron sus viviendas para dirigirse al ayuntamiento, donde se establecieron refugios temporales.

El temblor también se sintió con fuerza en Sapporo, en la isla de Hokkaido, donde las alarmas en los teléfonos móviles comenzaron a sonar para advertir a la población. La JMA había anticipado la posibilidad de un tsunami de hasta tres metros, algo que finalmente no ocurrió.

Con la alerta ya levantada, continúan las evaluaciones de daños estructurales y la asistencia a las zonas más afectadas, mientras Japón vuelve a poner a prueba su reconocido sistema de prevención y respuesta ante emergencias sísmicas.