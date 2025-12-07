Tensión en Honduras: el oficialista Partido Libre solicitó anular las elecciones

El Partido Libertad y Refundación (Libre), actualmente en el poder en Honduras, solicitó la nulidad del escrutinio presidencial de las elecciones generales celebradas el pasado domingo 30 de noviembre. La petición, presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), se fundamenta en lo que el partido califica como un “desastre” en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). El proceso de conteo de votos permanece paralizado desde el viernes, lo que ha incrementado la tensión y la incertidumbre en el país respecto a la legitimidad de los resultados.

En el escrito legal presentado por el apoderado de Libre, Edeson Javier Argueta, se argumenta que “se presenta acción de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el nivel electivo presidencial, ante el desastre del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)”. El documento sostiene que las fallas técnicas y la falta de transparencia en el sistema han comprometido la integridad del proceso electoral, por lo que el partido oficialista exige la anulación de los resultados presidenciales.

El escrutinio, bajo la responsabilidad del CNE, se encuentra detenido desde la tarde del viernes, con el 88,02% de las actas escrutadas. Según los datos oficiales, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, lidera la contienda con 1.132.321 votos (40,19%), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.112.570 votos (39,49%). Rixi Moncada, candidata de Libre, ocupa el tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30%). La paralización del conteo y la falta de explicaciones oficiales han generado un clima de desconfianza y han alimentado las denuncias de irregularidades.