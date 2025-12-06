El hijo de Bolsonaro quiere ser candidato a presidente

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, afirmó que no se va a quedar “de brazos cruzados” y “cumplirá la misión” de ser candidato a la presidencia de Brasil en octubre del año próximo. A través de una publicación en sus redes sociales con tono de crítica al actual gobierno y un fuerte contenido religioso, el senador del Partido Liberal (PL) ratificó la decisión de su padre de señalarlo como sucesor para dar continuidad a su “proyecto de nación”.

“Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de conferirme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”, declaró el político. Este anuncio, que formalizó la estrategia de la derecha para las próximas elecciones, se da en medio de la prisión y la inhabilitación política de Jair Bolsonaro.

En su mensaje, el senador enumeró una serie de problemas que, según él, aquejan al país bajo la actual administración del presidente Lula da Silva, apuntando directamente a la corrupción y la falta de seguridad. “Nuestro país atraviesa momentos difíciles, en los que muchos se sienten abandonados, los jubilados son robados por el propio gobierno, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales vuelven a ser saqueadas, no dejan de crearse o aumentarse nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen expectativas de futuro”, sostuvo. El discurso culminó con un mensaje de fe, característico de la retórica política conservadora brasileña, en el que enfatizó la importancia de su misión: “Creo en un Dios que no abandona a nuestra nación”.