Siguen las complicaciones por las elecciones en Honduras

El candidato presidencial Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal de Honduras, denunció ayer un “cambio de datos” en el conteo de votos preliminar durante esta madrugada tras “apagarse la pantalla”, después de que su rival Nasry “Tito” Asfura volviera a liderar el escrutinio de los comicios generales del pasado domingo. “Denuncio públicamente que hoy jueves 4 de diciembre de 2025, a las 03:24 de la madrugada, se apagó la pantalla y un algoritmo cambió los datos. Los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla”, expresó, que luego agregó que “deben investigar a la empresa colombiana que está metida en estos cambios”.

Ambos candidatos conservadores han estado intercambiándose en el liderato del conteo, el cual ha sido alterado por cortes del sistema del ente electoral, según el mismo organismo, que ha pedido calma y paciencia a los hondureños.