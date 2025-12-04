Colombia está “preocupada” por las amenazas de Trump

"Recibimos con gran preocupación las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en las cuales sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico”, informó la Cancillería de Colombia a través de un comunicado, con el visto bueno del mandatario del país, Gustavo Petro. El pronunciamiento llegó luego de que el pasado martes el mandatario estadounidense aseguró que cualquier país que produzca y trafique drogas hacia territorio estadounidense estará “sujeto a ataques”. Aunque no indicó planes concretos, puso a Colombia como ejemplo: “Si entran por cierto país, o por cualquier país, o si creemos que están construyendo fábricas de fentanilo o cocaína, he oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína, cualquiera que lo haga y la venda a nuestro país está expuesto a ataques”.

En contrapartida, el comunicado colombiano agrega: “Colombia continúa con el indeclinable compromiso de la lucha contra el narcotráfico, abordando el problema de manera integral, equilibrada, multidisciplinaria y con base en evidencias, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo con el principio de responsabilidad común y compartida. Impulsa la necesidad de abordar y solucionar las tensiones que el sistema de fiscalización internacional de drogas genera al relacionarse con los derechos humanos, la salud pública, el medioambiente, las cuestiones de género y la protección de poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”.

Vale recordar, que en los últimos meses, Trump ha lanzado una ofensiva contra supuestos barcos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, causando decenas de muertos mediante ataques con misiles dirigidos. Estas fuerzas militares estadounidenses se han concentrado en el Caribe, generando que aumenten las tensiones entre Trump y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Bajo este contexto, por los más de 20 ataques contra supuestas narcolanchas que dejaron al menos 83 muertos, llegó la primera denuncia formal al respecto. Se trata de la familia de Alejandro Carranza Medina, un pescador colombiano, cuyos seres queridos aseguran que murió en una de esas embestidas de las fuerzas estadounidenses el pasado 15 de septiembre.