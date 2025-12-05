Francia y China se comprometieron a colaborar para la paz en Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo chino, Xi Jinping, se comprometieron el día de ayer, entre otras cuestiones, a impulsar el fin de la guerra en Ucrania y cooperar en asuntos comerciales. La reunión bilateral en Beijing se produce en la antesala de la presidencia francesa del G7, que comienza en enero de 2026.

El propio Macron, en su cuarta visita al gigante asiático, quiere hacer de este viaje de tres días una oportunidad para reforzar la presión internacional por un alto el fuego en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, así como para atraer más inversiones chinas a Francia. El déficit comercial de Francia con la segunda economía más grande del mundo aumentó hasta los 46.000 millones de euros en 2024.

Xi Jinping y la primera dama, Peng Liyuan, dieron al presidente francés y a su esposa, Brigitte Macron, una gran bienvenida con alfombra roja a la capital china, con guardia de honor y una fila de niños ondeando banderas. Tras la ceremonia, Macron dijo a Xi Jinping que Francia y China deben superar sus “diferencias”. El líder chino se hizo eco de Macron y pidió unas relaciones “más estables”.

“Debemos seguir trabajando por la paz y la estabilidad en el mundo, en Ucrania y en otras regiones afectadas por la guerra. Nuestra capacidad para trabajar juntos es decisiva. El conflicto supone una amenaza vital para la seguridad europea, pero también para el respeto del orden internacional basado en el Estado de derecho”, declaró Macron. Por su parte, el líder asiático sostuvo: “China apoya todos los esfuerzos comprometidos con la paz y espera que todas las partes alcancen un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante que sea aceptable para todas las partes, a través del diálogo y la negociación”.

Macron, que será el anfitrión de la cumbre del G7 el próximo año, instó a Beijing a colaborar con el grupo para lograr una gobernanza económica basada en normas “más equilibrada y justa”. Vale recordar, que Macron voló a Beijing después de recibir en París al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien a su vez instó a Europa a apoyar a su nación, a medida que Washington impulsa un plan para poner fin a la guerra.