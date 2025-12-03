Más de 10 muertos en Perú por un alud

Al menos 12 personas, entre ellas cuatro niños, murieron y una treintena siguen desaparecidas después de que un alud de tierra sepultara dos embarcaciones fluviales en el remoto puerto de Iparia, en la región amazónica de Ucayali, en el centro de Perú. Brigadas de la Marina, apoyadas por la Policía, continúan las labores de búsqueda en medio de la crecida del río y la densa neblina, mientras las autoridades investigan un posible exceso de pasajeros y fallas en las medidas de seguridad. El último accidente fluvial con un elevado número de víctimas se había registrado en el río Huallaga, en la Amazonía peruana, en agosto de 2021, cuando dos embarcaciones de pasajeros chocaron de frente en medio de la neblina. En ese entonces, hubo 22 muertos y una de las naves iba con sobrecupo de pasajeros, de acuerdo con las autoridades.