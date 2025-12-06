Un potente terremoto sacudió una zona remota cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá





Un fuerte sismo de magnitud 7 estremeció este sábado una región aislada situada entre Alaska y el territorio canadiense de Yukón, sin que hasta el momento se hayan reportado daños significativos ni víctimas, según informaron las autoridades locales.



El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el epicentro se ubicó a unos 370 kilómetros al noroeste de Juneau, Alaska, y a 250 kilómetros al oeste de Whitehorse, capital de Yukón.

El movimiento telúrico se registró a una profundidad estimada de 10 kilómetros, una característica que tiende a intensificar los temblores percibidos en superficie.



A pesar de la magnitud, las autoridades estadounidenses descartaron cualquier riesgo de tsunami, ya que el sismo tuvo origen en el interior continental y no en zonas costeras del Pacífico.



En Whitehorse, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) reportó haber recibido dos llamadas al 911 relacionadas con el temblor, principalmente por objetos caídos y movimientos bruscos, aunque sin consecuencias de gravedad.



El sismo se sintió en diversas comunidades del norte, donde los residentes describieron un temblor breve pero intenso. Los equipos de emergencia continúan monitoreando la región, aunque las primeras evaluaciones indican que el evento no provocó afectaciones relevantes en infraestructura ni servicios esenciales.