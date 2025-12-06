Estados Unidos realizó un nuevo ataque a una supuesta narcolancha

Las fuerzas armadas estadounidenses realizaron su 22º bombardeo contra una supuesta embarcación de narcotraficantes, el primero luego de una pausa de tres semanas. El Comando Sur confirmó la muerte de cuatro personas, elevando a 87 el número de víctimas desde que la administración Trump comenzó a inicios de septiembre sus ataques en el Caribe y el Pacífico, presentados como una campaña contra el narcotráfico.

Según la publicación del Comando Sur, la orden de este último ataque fue dada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien se encuentra en el ojo del huracán mediático luego de que medios locales importantes revelaran que en el pasado septiembre las fuerzas estadounidenses ordenaron un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de un primer disparo.