Múltiples acuerdos entre Rusia e India

Rusia e India consolidaron su alianza con la firma de una batería de acuerdos en ámbitos esenciales, a pesar de la presión occidental sobre Nueva Delhi para que reduzca sus estrechos vínculos con Moscú.

Durante una declaración conjunta, después de la cumbre bilateral, Moscú remarcó que seguirá enviando combustible a India “de forma ininterrumpida”, siendo este mensaje un claro desafío al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien en los últimos meses ha anunciado aranceles adicionales a Nueva Delhi, precisamente por la compra de petróleo ruso. Asimismo, el presidente ruso Vladimir Putin anunció “un programa para el desarrollo de la cooperación económica ruso-india hasta 2030”. El pacto, según indicaron, busca impulsar el comercio anual entre ambas naciones hasta los 100 mil millones de dólares para 2030, una cifra que ascendió hasta 68.700 millones de dólares en el último año fiscal, finalizado en marzo. Ambos mandatarios deslizaron la posibilidad de aumentar aún más la cooperación económica al revelar acercamientos para que la India establezca una zona de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática, una agrupación económica de varias ex naciones soviéticas dominada por Moscú.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, sostuvo que la cooperación con Rusia continuará, no solo en el plano de comercio y defensa, sino también en energías limpias, construcción naval, movilidad laboral y fertilizantes. De hecho, uno de los principales productores de fertilizantes rusos, Uralchem, y tres empresas indias firmaron un memorando de entendimiento para levantar una planta de urea en Rusia.

Sumado a todo esto, Putin, confirmó ayer que su gobierno trabaja activamente con Estados Unidos en la redacción de una “posible declaración pacífica” sobre Ucrania, una revelación que sugiere un avance diplomático tangible más allá de los contactos preliminares. “Estamos trabajando junto con algunos socios, incluidos los Estados Unidos, en una posible declaración de paz”, expresó. Sobre esto, Modi destacó que su país no mantiene una posición de neutralidad frente al conflicto en Ucrania, sino que se alinea activamente a favor de la paz.