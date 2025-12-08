Trágico incendio en un boliche de la India deja más de 20 muertos

Al menos 25 personas perdieron la vida en la jornada pasada luego de que un reconocido boliche en la India, más precisamente en Goa, se prendiese fuego. “Hoy es un día doloroso para todos en Goa. Un grave incidente en Arpora se cobró la vida de 25 personas”, detalló el jefe del gobierno de Goa, Pramod Sawant. Por su parte, el primer ministro de indio, Narendra Modi, expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos, agregando que espera que los heridos “se recuperen lo antes posible”. En otro mensaje, la Oficina del primer ministro, garantizó que se entregarán indemnizaciones de 200.000 rupias, unos 2.230 dólares, a los familiares más cercanos de los fallecidos en el incendio, y de 50.000 rupias, unos 560 dólares, a los heridos. Goa se trata de un destino habitual de playa para los turistas indios e internacionales y la tragedia se dio en momentos de plena temporada alta en el estado. La localidad de Arpora, donde está el club incendiado Birch By Romeo Lane, se encuentra a pocos kilómetros de las populares playas de Baga y Calangute, en el epicentro del norte de Goa.