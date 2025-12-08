Nicolás Maduro refuerza y amplía su ejército

En medio de la fricción con Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reforzó el alistamiento militar con la incorporación de 5.600 nuevos soldados a la Fuerza Armada venezolana. Esto se da, en parte, como respuesta a las amenazas del gobierno de Donald Trump y al despliegue de su flotilla militar en el Caribe, que incluye al portaaviones más grande del mundo. Los nuevos efectivos son “combatientes revolucionarios, socialistas” y “profundamente chavistas, entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria”, según indicaron los oficiales que condujeron la ceremonia de incorporación.

La Fuerza Armada venezolana, conformada por unos 200.000 efectivos, a los que se suman otros 200.000 policías, según datos oficiales, y que además cuenta con unos ocho millones de reservistas de la Milicia Nacional Bolivariana, le jura lealtad a Maduro, quien la definió como la “columna vertebral de la estabilidad, la paz, la seguridad y el futuro” de Venezuela. Según el general Javier José Marcano Tábata, las solicitudes para inscribirse en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han aumentado en el último tiempo por la tensión existente con Estados Unidos. “En estos momentos, cuando el imperialismo amenaza de manera ilegal, arbitraria, mentirosa, falsaria, arrogante, a nuestra patria, nuestro pueblo, los jóvenes acuden por miles a integrarse a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, remarcó.

Vale recordar, que Trump y Maduro sostuvieron hace 12 días una conversación telefónica sin que se revelen mayores detalles. Maduro ha insistido en un diálogo, pero Washington no disminuye la presión.